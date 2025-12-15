Cuma günü 61,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,02 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 61,23 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD-Venezuela geriliminin tırmanmasına bağlı arz kesintileri yaşanabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD tarafından Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin, Caracas hükümetinin Küba'yı destekleme çabalarının bir parçası olduğunu iddia etti.