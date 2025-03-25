Altın, üç günlük düşüş serisinin ardından, piyasanın ABD Başkanı Donald Trump’ın son tarife tehditlerini değerlendirmesiyle yatay seyretti.

Külçe altın ons başına 3.010 dolar seviyesinde işlem görürken, geçen hafta ulaştığı rekor seviyenin 50 dolar altında kaldı. Trump, otomobil ithalatına yönelik bir tarife getirileceğini söyledi. Venezuela petrolü alıcılarına yüzde 25 vergi uygulanacağını belirtti ve önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek karşılıklı tarifelerde bazı ülkelerin muaf tutulabileceğini işaret etti.

ABD Başkanı’nın tarifeler konusundaki belirsiz ve dağınık açıklamaları piyasada kafa karışıklığı yaratırken, değerli metal küresel ticaret savaşları olasılığı ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etmesi ihtimaliyle desteklenmeye devam ediyor. Altın, 2024’te yüzde 25’in üzerinde değer kazandıktan sonra, bu yıl güvenli liman talebiyle yüzde 15 yükseldi.

Singapur saatiyle 08:16 itibarıyla spot altın, ons başına 3.010,96 dolarda sabit kaldı. Pazartesi günü yüzde 0,4 değer kaybetmişti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyrederken, gümüş ve platin hafif geriledi, paladyum ise neredeyse değişmeden kaldı