Altın güne yükselişle başladı.

Dün 2,439 dolara kadar tırmanan altının ons fiyatı bu sabah yüzde 0,4 artışla 2,432 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD’de enflasyon yavaşladıkça 2024’te en az 2 kez faiz indirimi bekliyor. Goldman Sachs Temmuz ayında da faiz indirimi için ”sağlam bir gerekçe’ gördüklerini belirtirken bu yıl 3 faiz indirimi ihtimali de Pazartesi günü yüzde 60’ın üzerini test etti.

Altın fiyatları Haziran’a kadar görece dar bantta hareket ederken Fed’in gevşemeye gideceği beklentisiyle bu ay ralli yaptı. Dün Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı konuşmada açıklanan son verilerin enflasyonun hedefe ilerlediğine dair daha fazla güven verdiğini söyledi. Altın fiyatları bu yıl Merkez Bankalarının alımlarından da destek buldu.

Standard Chartered analisti Zhong Liang Han altının önceki rekoruna yakın seviyede konsolide olacağını ancak yeni rekor için Fed faiz indirim beklentilerinde ‘önemli bir değişim’ olması gerektiğini kaydetti. Uzman “Şu anda politika faizi beklentileri fiyatlara yön veriyor ancak politik belirsizlikler yeniden devreye girerse fiyatları da bu yönlendirir” ifadesini kullandı.

Gram altın da bu sabah yüzde 0,4 artışla 2,581 liradan işlem görüyor.