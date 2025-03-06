Altın, yatırımcılar tarifelerin ABD ekonomisi ve Fed’in kararları üzerindeki etkileriyle ilgili son gelişmeleri incelerken rekora yakın yatay seyrediyor.

Külçe altın, ons başına 2.918 dolara yakın işlem görüyor. Gümüş de güçlü bir güvenli liman talebi gördü ve bu hafta yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump Meksika ve Kanada’ya yeni uygulanan otomobil üreticisi vergilerini bir ay erteledi. Bu hareketle, yatırımcıların Fed’in 2025’te faiz oranlarını birkaç kez düşürmesine yol açacağına dair artan beklentileri arasında Hazine tahvillerindeki getiriler yılın en düşük seviyesine doğru kaydı. Hem düşük borçlanma maliyetleri hem de düşen getiriler, faiz ödemediği için altına fayda sağlama eğilimindedir.

Yatırımcılar Cuma günü tarım dışı istihdam verilerini yavaşlayan bir işgücü piyasasına dair daha fazla işaret olup olmadığını anlamak için inceleyecek ve bu da Fed’in daha fazla faiz indirimi yapma olasılığını artıracak. ADP Research rakamları ABD şirketlerindeki işe alımların Şubat ayında Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi.

Singapur’da sabah 8:49 itibarıyla spot altın ons başına 2.917,81 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, üç günlük düşüşün ardından sabit kaldı. Gümüş düştü, paladyum yatay seyretti ve platin yükseldi.