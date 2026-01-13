Külçe altın, önceki seansta yüzde 2 yükseldikten sonra ons başına 4.585 dolar civarında işlem gördü. Powell, olası bir iddianamenin, merkez bankası üzerinde baskı kurma girişimlerinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sert faiz indirimi çağrıları, Fed’in enflasyonu kontrol etme kabiliyetini zayıflatma riski yaratırken, yatırımcıların doları ve siyasi ile mali şoklara duyarlı diğer varlıkları sattığı işlemlere katkıda bulundu. Adalet Bakanlığı’nın Powell’a yönelik incelemesi, Trump’ın kendi Cumhuriyetçi partisinden milletvekilleri ile Hazine Bakanı Scott Bessent’in, bu adımın piyasalar açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunmasına neden oldu.

Citigroup, altının önümüzdeki üç ay içinde ons başına 5.000 dolara, gümüşün ise 100 dolara ulaşacağı yönünde tahminde bulundu.

Spot altın, Singapur saatiyle 10.28 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.584,16 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş yüzde 0,8, platin yüzde 1,4 ve paladyum yüzde 2 değer kaybetti.