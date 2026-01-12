Yıldırım ailesinden Mustafa Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili bir açıklama yaptı. Mustafa Yıldırım açıklamasında, aile hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yıldırım, “Hakkımızda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuka, ahlaka ve doğruluğa aykırı hiçbir davranışımız bulunmamaktadır. Gerçekler açıktır ve gerekli merciler tarafından değerlendirilmiştir. Bu durum net şekilde ortaya çıkmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız beyanlara itibar edilmemesini önemle belirtiriz” ifadelerini kullandı.