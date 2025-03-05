Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla önceki iki seansta yüzde 2’den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede sabit kaldı.

Külçe altın ons başına 2.913 dolara yakın seyrediyor. Trump Çin’e olan gümrük vergilerini iki katına çıkardı ve Kanada ve Meksika’ya yüzde 25 vergi koydu. Ancak ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Fox Business’a bazı vergileri azaltmanın bir yolu olabileceğini söyleyerek ABD’nin iki komşusu için bir miktar rahatlama ima etti.

Ticaret savaşlarının enflasyonu teşvik edeceği ve küresel büyümeyi yavaşlatacağı konusunda yaygın bir endişe var ve bu da belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak 2023’ün sonundan bu yana zaten yüzde 40’tan fazla artan altına olan talebi destekleyecek. Tahvil yatırımcıları, başkanın gümrük vergilerinin ABD ekonomisini sarsacağından giderek daha fazla emin oluyorlar ve JPMorgan Hazinesi müşteri anketi, net yükseliş pozisyonlarının 15 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Kanada ve Çin, Salı günü kendi tarifeleriyle karşılık verdi. Ottawa 107 milyar dolar değerinde ABD malına aşamalı vergiler uygularken, Çin ABD tarım ihracatına yüzde 15’e kadar vergi koydu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pazar günü hükümetinin Trump’ın eylemine yanıt olarak önlemler açıklayacağını söyledi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:08 itibarıyla ons başına yüzde 0,2 düşerek 2.913,13 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düşerek üst üste üçüncü seansta düşüş yaşadı. Gümüş, platin ve paladyumun hepsi çok az değişti.