Bu artışta, ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen güvercin açıklamalarla faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve Venezuela’daki jeopolitik gerilimin güvenli liman talebini artırması etkili oldu.

Spot altın, ons başına yüzde 0,4 artışla 4.465,32 dolardan işlem gördü. Bu yükseliş, önceki seansta altının yaklaşık yüzde 3 değer kazanmasının ardından geldi.

Altın fiyatları, 26 Aralık’ta ons başına 4.549,71 dolarla rekor seviyeye ulaşmış ve 2025 yılında yıllık bazda yüzde 64 ile 1979’dan bu yana en güçlü performansı göstermişti.

Fed yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, enflasyonun yavaşladığı fakat işsizlik oranında yükselme riskinin faiz indirim ihtimalini artırdığı belirtildi. Piyasalar bu yıl Fed’den en az iki faiz indirimi bekliyor ve yaklaşan ABD tarım dışı istihdam verisini takip ediyorlar.

Venezuela tarafında ise eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD tarafından yakalanması ve uyuşturucu suçlamalarına “suçsuz” yanıtı, küresel belirsizliği artırdı ve güvenli liman talebini destekledi.