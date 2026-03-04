Altın Çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselerek bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlandı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını artırması ve yükselen jeopolitik belirsizlik, güvenli liman talebini destekledi.

Spot altın, yüzde 1,6 artışla ons başına 5.168,69 dolara yükseldi. ABD’de Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,1 primle 5.178,40 dolara çıktı. Külçe altın Salı günü, güçlenen dolar ve Orta Doğu’daki potansiyel olarak uzun sürebilecek çatışmaların enflasyon endişelerini artırarak faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle yüzde 4’ten fazla düşerek 20 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, “Altının birkaç gün içinde bu düşüşü telafi etmesi şaşırtıcı olmaz. Geçen yılın başından bu yana doların ve tahvil getirilerinin seyrine rağmen kendi hikâyesini yazıyor ve dirençli kalmayı sürdürüyor” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın Orta Doğu’dan enerji ihracatını durdurmasıyla küresel petrol ve gaz fiyatları sert yükseldi. Tahran’ın gemilere ve enerji tesislerine saldırması, Körfez’de deniz trafiğini kapatması ve Katar’dan Irak’a kadar üretim kesintilerine yol açması piyasaları sarstı.

Orta Doğu’daki enerji arzındaki aksaklıklar enflasyon endişelerini artırırken, küresel hisse senedi piyasaları geriledi. OCBC stratejisti Christopher Wong, “İran’daki artan jeopolitik gerilimler sonucu yükselen petrol fiyatları enflasyon kaygılarını artırdı ve parasal gevşeme görünümünü daha da karmaşık hale getirdi” ifadelerini kullandı.

CME Group’un FedWatch aracına göre yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’ta sona erecek iki günlük toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. Wong ayrıca, “Altın için temel dinamikler önemli ölçüde değişmedi. Jeopolitik belirsizlik, politika öngörülemezliği ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı gibi yapısal faktörler varlığını koruyor” dedi.

Spot gümüş Çarşamba günü yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara yükseldi. Gümüş bir önceki seansta yüzde 8’den fazla değer kaybetmişti. Spot platin yüzde 2,7 artışla 2.139,56 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,6 primle 1.673,87 dolara yükseldi.