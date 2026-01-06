Başbakan Ünal Üstel, 89 yaşında vefat eden eski Dışişleri Bakanlarından Kenan Atakol için taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş ve devletleşme sürecinde önemli sorumluluklar üstlenmiş, Kurucu Meclis’te görev almış ve uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı görevini yürüterek devletine sadakatle hizmet etmiş Sayın Kenan Atakol’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Devletimize ve halkımıza sunduğu hizmetler, saygı ve minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve halkımıza sabır diliyorum.”