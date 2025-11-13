Yükselişte, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik verilerin akışını başlatacağı ve yeni faiz indirimleri beklentilerini artıracağı öngörüsü etkili oldu.

Spot altın, TSİ 07.07 itibarıyla yüzde 0,4 artışla ons başına 4.215,87 dolara yükselerek 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aralık vadeli ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,2 artışla 4.219,90 dolara çıktı.

ANZ analistleri bir notta, “ABD hükümetinin kapanmasının ardından zayıf ekonomik verilerin gelme olasılığı altını yukarı itti. Bu eğilimin, merkez bankalarından gelen devam eden talep tarafından da desteklenmesi muhtemel,” ifadelerini kullandı. Analistler ayrıca, “Uygun politika önlemleri, ekonomik belirsizlik ve sınırlı yatırım alternatifleri hem bireysel hem de stratejik altın talebini destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanışına son veren yasayı imzaladı. 1 Ekim’de başlayan kapanma, istihdam ve enflasyon raporları da dahil olmak üzere önemli ekonomik verilerin yayımlanmasını durdurmuştu.

Ekonomistler, ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı istatistik kurumunun, Kasım ayı istihdam ve enflasyon raporlarının hazırlanmasına öncelik vermesi gerektiğini, böylece Fed yetkililerinin Aralık ayı toplantısı öncesinde güncel verilere ulaşabileceğini belirtti.

Ekonomistlerin yüzde 80’i, Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan daha düşürerek zayıflayan işgücü piyasasını desteklemesini bekliyor. Bu oran, geçen ay yapılan ankete göre hafif bir artış gösterdi.