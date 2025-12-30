Altın, önceki seansta yıl sonu kâr realizasyonlarının tetiklediği ve genel bir geri çekilmeye yol açan satışların ardından, salı günü yükselerek son iki haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Spot altın yüzde 0,7 artışla ons başına 4.363,79 dolara yükseldi. Cuma günü 4.549,71 dolarla rekor seviyeyi görmüştü. Altın, pazartesi günü 17 Aralık’tan bu yana en düşük seviyesine inerken, bu aynı zamanda 21 Ekim’den bu yana en sert günlük düşüşü oldu.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Önceki yükseliş, özellikle son bir hafta içinde aşırıya kaçmıştı. Bu da kaldıraçlı uzun pozisyonların aşağı yönlü sıkıştırılmasına karşı değerli metalleri çok daha savunmasız hale getirdi” dedi.

Altın ve gümüş için göreceli güç endeksleri (RSI), pazartesi günü aşırı alım bölgesinden geri çekildi.

Külçe altın, 2025 yılında şimdiye kadar yüzde 66 yükselerek oldukça güçlü bir performans sergiledi. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve ilave gevşemeye yönelik beklentiler, jeopolitik çatışmalar, merkez bankalarından gelen güçlü talep ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artan varlıklar, bu yıl altındaki yükselişi destekledi.

Gümüşte dalgalanma

Gümüş ise sert dalgalanma oldu. Spot gümüş, önceki seansta 83,62 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3 artışla ons başına 74,41 dolara yükseldi. Gümüş, pazartesi günü 11 Ağustos 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Yıl başından bu yana yüzde 154 değer kazanan gümüş, kritik ABD mineralleri listesine alınması, arz kısıtları ve artan sanayi ile yatırım talebi karşısında düşük stoklar sayesinde altını açık ara geride bıraktı.

Wong, “Önümüzdeki altı ay içinde altın için 5.010 dolar/ons, gümüş için ise 90,90 dolar hedefiyle, hem altın hem de gümüşte uzun vadeli yükselişin devam etmesini bekliyorum” dedi.

Spot platin yüzde 1,1 artışla ons başına 2.132,86 dolara yükseldi. Platin, pazartesi günü 2.478,50 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine gördükten sonra, kayıtlara geçen en sert günlük düşüşünü yaşamıştı.

Paladyum ise pazartesi günü yüzde 16 değer kaybetmesinin ardından yüzde 1,1 artışla ons başına 1.634,29 dolara çıktı.