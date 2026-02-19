Önceki seansta yüzde 2’nin üzerinde değer kazanan külçe altın, ABD’de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesinde güçlü doların baskısıyla düşüş kaydetti.

Spot altın, yüzde 0,2 gerileyerek ons başına 4.968,10 dolara indi. Nisan vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 düşüşle 4.987,60 dolardan işlem gördü.

OCBC stratejisti Christopher Wong, “Altın, Asya’daki tatil dönemi nedeniyle zayıf likidite koşullarının etkisinde. Bu durum temel dinamiklerde bir değişime işaret etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Çin ana karası, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore piyasaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalıydı.

ABD doları bir haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korurken, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Öte yandan Ocak ayına ilişkin Fed toplantı tutanakları, politika yapıcıların faizleri sabit tutma konusunda neredeyse oybirliği içinde olduğunu, ancak sonraki adımlar konusunda görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu. “Birkaç” yetkilinin enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışına açık olduğu, diğerlerinin ise enflasyonun gerilemesi durumunda ilave faiz indirimini destekleyebileceği belirtildi.

Yatırımcılar bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi ile Cuma günü yayımlanacak ve Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporuna odaklandı.

Wong, “Kısa vadede altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü kademeli bir trend öncesinde konsolidasyonun devam etmesini bekliyoruz. Gümüşte 70-90 dolar, altında ise 4.800-5.100 dolar aralığında bir bant hareketi görülebilir” dedi.

Spot gümüş, Çarşamba günü yüzde 5’in üzerinde yükseldikten sonra 77,18 dolarda yatay seyretti. Spot platin yüzde 0,1 düşüşle 2.069,58 dolara gerilerken, paladyum 1.715,93 dolarda sabit kaldı.