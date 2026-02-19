Petrol, ABD’nin İran’a askeri müdahalesinin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğine dair haberlerin ardından Ekim ayından bu yana en büyük günlük yükselişini kaydettikten sonra yatay seyretti.

Brent petrol yüzde 4,3 yükseldikten sonra varil başına 70 doların üzerinde tutunurken, ABD ham petrolü (WTI) 65 doların üzerinde işlem gördü. Axios’un haberine göre olası bir ABD askeri operasyonunun haftalar sürebilecek şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca İsrail hükümetinin, İran İslam Cumhuriyeti’nde rejim değişikliğini hedefleyen bir senaryoyu desteklediği öne sürüldü.

Olası bir savaş, dünya petrolünün yaklaşık üçte birini üreten Orta Doğu’daki arz akışlarını riske atabilir. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, ham petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarını yükseltmesi halinde bu yıl yapılacak ara seçimler öncesinde seçmen tepkisiyle karşı karşıya kalabilir.

Taraflar arasındaki görüşmeler şu ana kadar somut bir sonuç vermedi. Tahran yönetimi, Washington ile olası bir nükleer anlaşmanın şartları konusunda “genel bir mutabakata” varıldığını belirtirken, bir ABD’li yetkili İranlı müzakerecilerin iki hafta içinde yeni bir teklifle Cenevre’ye döneceğini söyledi. ABD ayrıca son protestolara yönelik sert müdahale nedeniyle İranlı yetkililer ve yöneticilere vize kısıtlamaları getirdiğini açıkladı.

Orta Doğu dışında ise Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler yaklaşık 90 dakika sürdü ve somut bir ilerleme sağlanamadı. OPEC+ üyesi Rusya’da sondaj faaliyetlerinde yavaşlama görülürken, bunun petrol üretiminde ilave düşüşe yol açabileceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD’de ham petrol stokları geçen hafta 609 bin varil azaldı. Resmi stok verilerinin ise Perşembe günü yayımlanması bekleniyor.