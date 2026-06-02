Spot altın, ons başına 4.481,53 dolarda sabit kaldı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 yükselişle 4.511,20 dolara çıktı.

Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, “Haftanın başında hafta sonu boyunca ateşkesin 60 gün daha uzatılabileceğine dair güçlü beklentiler vardı. Ancak görünen o ki taraflar kırmızı çizgilerinde ısrarcı oldu ve hâlâ bir anlaşma sağlanamadı” dedi.

Lübnan, pazartesi günü Hizbullah ile İsrail arasında kısmi bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bu gelişme, binlerce kişinin ölümüne neden olan ve İran ile bağlantılı daha geniş çaplı çatışmaları körükleyen savaşta sınırlı bir gerilimin azalması anlamına geliyor.

Daha önce İran devlet medyası, Lübnan’daki savaşı gerekçe göstererek Tahran yönetiminin ABD ile dolaylı müzakereleri durdurduğunu ve ateşkesi sona erdirebileceğini bildirmişti. Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin “hızlı bir şekilde” sürdüğünü söyledi.

Yatırımcılar şimdi, Orta Doğu’daki çatışmaların enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik artan endişeler arasında iş gücü piyasasının dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla hafta içinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve istihdam raporlarını bekliyor.

Ayrıca, para politikasının gelecekteki yönüne ilişkin ipuçları almak için Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr dahil olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor.

Spivak, “Yukarı yönlü hareket açısından en önemli direnç yaklaşık 4.900 dolar seviyesinde görünüyor. Altın 5.000 dolar seviyesinde yeniden güçlü bir şekilde tutunabilirse, uzun vadeli yükseliş dinamikleriyle tekrar uyum sağladığını anlayacağız” ifadelerini kullandı.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 yükselişle ons başına 75,21 dolara çıkarken, platin yüzde 0,5 artışla 1.932,50 dolara yükseldi. Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.356,90 dolara geriledi.