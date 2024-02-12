Altın güne yatay başlangıç yaptı. Spot altının ons fiyatı bu sabah 2,024 dolardan işlem görüyor. Altın geçen haftayı yüzde 0,8 düşüşle tamamlamıştı.

Bloomberg'in anketine göre ABD'de salı günü açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisinin yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a gerilemesi bekleniyor.

Açıklanacak verinin, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir biçimde indiğine dair daha fazla kanıt görmek isteyen Fed'in adımlarını etkilemesi bekleniyor.

Opsiyon piyasasında Fed'den Mayıs ayına kadar faiz indirimi fiyatlanmıyor. Faiz indiriminin zamanlamasına dair belirsizlik, bu sene altın fiyatlarının dar bantta hareket etmesine neden oldu.

Gümüş ve paladyum bu sabah yükselirken platin de yatay seyrediyor.