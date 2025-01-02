Altın 2025’e yatay bir görünümle başladı.

Spot piyasalarda haftanın dördüncü, yılın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 633 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 995 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen ay enflasyonla ilgili yenilenen endişeler arasında merkez bankasının borçlanma maliyetlerini ne kadar çabuk düşürmeye devam edebileceği konusunda daha fazla dikkatli olma sinyali vermesinin ardından artık ABD’deki faiz oranı yoluna odaklanmış durumda.

Düşük faiz oranları genellikle faiz getirisi olmayan altın için olumludur. ABD işsizlik başvuruları ve üretim raporları da dahil olmak üzere bu hafta sonu açıklanacak önemli ekonomik veriler, Fed’in gevşeme yörüngesine dair ipuçları için yakından izlenecek.