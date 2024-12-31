Altın, ABD’nin parasal genişlemesi, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının satın alma dalgasıyla desteklenerek yüzde 26’lık bir yükselişle bu yüzyılın en büyük yıllık kazançlarından birine doğru ilerliyor.

Altın, Donald Trump’ın Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerindeki ezici zaferinden bu yana düşüş gösterse de, 2024’teki kazanımları hala diğer emtiaların çoğunu geride bırakıyor.

Spot piyasalarda haftanın ikinci, yılın son işlem gününde ons altın 2 bin 605 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 959 TL’nin üzerinde seyrediyor.

2024’teki çeşitli performanslar, kompleksin kaderini yönlendiren tek bir baskın itici gücün yokluğunu vurgularken, aynı zamanda hem baz hem de kıymetli metallerin gelecek yıl nasıl performans gösterebileceğine de ışık tutuyor.

2025 için yatırımcılar, ABD para politikası etrafındaki belirsizliğe, Trump’ın başkanlığından kaynaklanan olası sürtüşmelere ve Çin’in büyümeyi canlandırma çabalarına odaklanıyor.