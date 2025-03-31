Altın ve döviz piyasalarında hareketlilik bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında değişiklikler görülüyor.

İşte altın ve döviz fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

3 bin 797,49 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

6 bin 208,88 TL

YARIM ALTIN FİYATI

12 bin 412,57 TL

TAM ALTIN FİYATI

25 bin 226,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

24 bin 762,65 TL

GREMSE ALTINI FİYATI

62 bin 932,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

3 bin 107,00 Amerikan Doları