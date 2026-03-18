Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle 5.000,77 dolara geriledi. ABD’de Nisan vadeli altın kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 5.004,60 dolara indi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altının seyrinin “büyük ölçüde Fed’in ileriye dönük yönlendirmesine bağlı olacağını” belirterek, “Fed bu yıl bir faiz indirimi öngörmeye devam mı edecek yoksa Orta Doğu’daki bu oldukça değişken durum nedeniyle hiç indirim yapmamayı mı değerlendirecek?” dedi.

Fed’in, gün içinde açıklayacağı kararında üst üste ikinci toplantıda da faizleri sabit tutması bekleniyor.

Petrol fiyatları, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılarının küresel arz görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam etti.

Wong, “Petrol fiyatlarında kademeli bir düşüş görebiliriz ancak jeopolitik risk primi devam ederse bu durum altın için dipten alımları tetikleyebilir” dedi.

Boğazın kapalı olması ham petrol fiyatlarını yüksek tutarak ulaşım ve üretim maliyetlerini artırdı ve enflasyon baskılarını güçlendirdi. Enflasyon ortamı genellikle altını bir korunma aracı olarak desteklerken, yüksek faiz oranları getiri sağlayan varlıkları cazip hale getirerek altının çekiciliğini azaltıyor.

İsrail’in, İran’ın güvenlik şefi ve ABD-İsrail savaşının ilk gününden bu yana hedef alınan en üst düzey isim olan Ali Larijani’yi öldürmesi gerilimi daha da artırdı. Üst düzey bir İranlı yetkili, ülkenin yeni dini liderinin arabulucu ülkeler tarafından iletilen gerilimi azaltma tekliflerini reddettiğini söyledi.

Bu arada Birleşik Krallık, Euro Bölgesi, Japonya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankaları da İran savaşı başladıktan sonraki ilk toplantılarını bu hafta gerçekleştirecek.

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle ons başına 79 dolara geriledi. Spot platin yüzde 0,3 düşüşle 2.118,70 dolara inerken, paladyum 1.601,63 dolarda yatay seyretti.