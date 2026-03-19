Külçe altın yüzde 0,7’ye kadar yükselerek art arda altı gün süren kayıpların bir kısmını telafi etti. Bu, 2024 sonlarından bu yana en uzun düşüş serisiydi.

Fed son toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu ve bu yıl yalnızca bir faiz indirimi öngördü. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi için enflasyonun yavaşladığına dair ilerleme gerektiğini söyledi. Yetkililer, çatışmanın ABD ekonomisi için görünümü “belirsiz” hale getirdiğini belirtti.

Perşembe günü petrol fiyatları, İran ve İsrail’in Basra Körfezi’ndeki önemli enerji tesislerine karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından yükseldi. Savaşın üçüncü haftasına girilirken, hızla artan petrol ve doğalgaz fiyatları enflasyon risklerini artırıyor; bu da Fed ve diğer merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalini zayıflatıyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu durum olumsuz bir faktör oluşturuyor. Ayrıca güçlü dolar da dolar bazlı emtialar üzerinde baskı yarattı.

Külçe altın yıl başından bu yana hâlâ yaklaşık yüzde 12 artışta olsa da, son haftalarda yakın vadede faiz indirimi beklentilerinin azalması ve bazı yatırımcıların portföylerindeki teminat çağrılarını karşılamak için satış yapması nedeniyle yükseliş ivmesi zayıfladı. Altın Ocak ayı sonunda ons başına 5.595 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, 28 Şubat’ta başlayan savaşın başından Çarşamba kapanışına kadar ise yaklaşık yüzde 9 gerilemişti.

Spot altın Singapur saatiyle 09:21’de %0,4 artışla ons başına 4.835,55 dolara yükseldi. Gümüş %0,2 artışla 75,49 dolara çıktı. Platin yatay seyrederken, paladyum yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise önceki seansta %0,5 yükseldikten sonra %0,1 geriledi.