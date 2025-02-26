Külçe altın, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 30 dolar aşağıda, ons başına 2.925 dolara yakın işlem görüyor. Altın son günlerde, Fed’in temmuz ayında faiz oranlarında indirime gideceği umutlarını artıran zayıf ABD verileri ve Başkan Donald Trump’ın güvenli liman talebini artıran tarife tehditleri tarafından desteklendi.

Fiyatlar ayrıca külçe altın destekli borsa yatırım fonlarına olan yenilenen ilgiyle de desteklendi. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, geçen hafta net girişler 2022’den bu yana en yüksek seviyedeydi.

Standard Chartered Analisti Suki Cooper bir notta, “ETF alıcıları altının bir sonraki yükselişini sağlayabilir ve zayıf teknik eğilimleri ve zayıf fiziksel piyasayı fazlasıyla telafi edebilir” dedi.

ABD’de tüketici güveni Trump hükümetinin politikalarına ilişkin endişelerle Ağustos 2021’den beri en büyük düşüşü kaydetti. Bu durum yatırımcıları bu yıl için Fed faiz indirimlerine olan tahminlerini artırmaya yöneltti. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz ödemediği için altının yararına olma eğilimindedir.

Yatırımcılar ayrıca, başkanın Salı günü Ticaret Bakanlığı’na olası bakır tarifelerini incelemesi talimatını veren bir yürütme kararını imzalamasının ardından Trump’tan gelen yeni ticaret tehditlerini izliyorlardı.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:53’te ons başına yüzde 0,3 artarak 2.924,36 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düştü. Gümüş çok az değişti, platin ve paladyum ise düştü.