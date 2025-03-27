Altın fiyatları ABD ekseninde hareket ediyor. ABD Başkanı Donald Trump belirsizlik içinde olan otomobillere ek gümrük vergisini açıkladı. ABD dışından ABD’ye giriş yapacak olan tüm araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Otomobil sektörünü rahatsız eden ek gümrük vergisi fiyatları da yükseltecek. Vergiler 2 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Altın fiyatları da bu ana neden başlığı altında yükselişe geçti. Ayrıca ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limiti konusunda harekete geçilmemesi halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Ons altın

Ons altın güne 3019 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3017 dolar, en yüksek de 3037 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3037 dolardan işlem görüyor.

Gram altın

Gram altın güne 3688 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3684 lira, en yüksek de 3712 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3711 liradan işlem geçiyor.