Altın, art arda üçüncü haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın ons başına bin 967 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise bin 703 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Bu tablo, ABD işsizlik maaşı başvurularının iki ayın en düşük seviyesine inerek işgücü piyasasının direncini vurgulayan verilerle bir miktar gölgelendi.

Yatırımcılar, Fed’in gelecek haftaki toplantısının ötesinde daha fazla faiz artışı yapılması ihtimalini biraz daha yüksek oranda fiyatlandırırken Tahvil getirileri Perşembe günkü tırmanışının ardından hafifledi.

Bu, değerli metalin Perşembe günü iki ayın gün içi zirvesinden geri çekilerek seansı yüzde 0,4 düşüşle tamamlanmasına neden olsa da spot altın faiz spekülasyonları ve zayıf dolar nedeniyle bu ay içinde yaklaşık yüzde 3 arttı.

RBC Capital Markets Stratejisti Christopher Louney geçtiği bir notta, Fed’in sıkılaştırmanın sonuna yaklaşmasıyla altında daha yüksek bir fiyat senaryosu hala daha ağır basıyor. Ancak yatırımcılar risklerle ilgili giderek daha az endişeli hale gelebilir bu da spot altının bir hedge varlığı olarak cazibesini azaltacaktır” değerlendirmesinde bulundu.