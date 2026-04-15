Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, yeni bir formülden ve bu formül üzerinde olası mutabakattan söz etti.

Savaşan, HP kısıtlaması ile ilgili önümüzdeki hafta toplumun genelinin kabul edebileceği bir formülün ortaya çıkacağına duyduğu inancı dile getirdi.

BRT ekranlarında konuşan Gurup Başkan Vekili Ahmet Savaşan, BRT ekranlarında, "UBP olarak bu gerginliklerin tırmanmaması ve normal bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Toplumun farklı kesimleri ile temaslar kuruyoruz. Ana muhalefetle de istişarelerimizi bu hafta ciddi ve verimli bir şekilde yürüteceğiz. Haftaya toplumun genelinin kabul edebileceği bir formül bulunacaktır, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.