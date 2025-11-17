Fed yetkililerinin borçlanma maliyetlerini düşürmeye yönelik ikna edici bir tavır sergilememesi, piyasaların bir sonraki faiz indirimi beklentilerini sınırladı.

Piyasa katılımcıları ve politika yapıcılar, ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanışı nedeniyle geciken ekonomik verileri bekliyor. Dünyanın en büyük ekonomisinde işgücü piyasası ve enflasyon verilerinin altı haftalık yokluğu, bazı yetkililerin gelecek ay ek bir faiz indirimine gitme konusunda çekingen olmasına yol açtı.

Melbourne merkezli Vantage Markets stratejisti Hebe Chen, “Kapanış sona erdi, ancak yarattığı veri bulanıklığı piyasaları hâlâ etkiliyor, önümüzdeki birkaç hafta, neredeyse hiç hakim olamadığımız rakamları ortaya koyacak” dedi.

Chen, “Küçük bir geri çekilmeye rağmen, altının orta ve uzun vadeli trendi korunuyor; dolar beklentilerinin yumuşaması ve yatırımcıların hem kısa hem de uzun vadede belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışı bunu destekliyor” dedi.

Pazartesi günü Singapur saatiyle 09:04 itibarıyla altın 4.088,16 dolar seviyesine yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 artarken, gümüş ve paladyum yükseldi, platin ise yatay seyretti.