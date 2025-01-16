Altın, ABD enflasyonundaki sürpriz yavaşlamanın bu yıl Federal Rezerv faiz indirimlerine ilişkin beklentileri canlandırmasının ardından iki günlük yükselişini koruyarak güne başladı.

Gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan (Çekirdek) tüketici fiyat endeksi dört ay üst üste yüzde 0,3 artış yaşamasının ardından geçtiğimiz ay yüzde 0,2 yükseldi. Enflasyondaki gerileme altın fiyatlarının ons başına yaklaşık 2695 dolar ile bir ayın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesini sağladı. Enflasyondaki gerileme, ABD yetkililerinin daha önce düşünülenden daha erken politikayı gevşetme şansına sahip olabileceğinin sinyalini verdi.

Hazine tahvili faizleri ve dolar, verinin ardından düştü ve altının cazibesini artırdı. Cuma günkü sıcak iş verilerinin piyasanın faizlerde gevşeme beklentilerini Eylül veya Ekim ayına ertelemesini sağlamasının ardından, dün açıklanan enflasyon verileri faiz indirim beklentilerinin daha erken tarihlere çekilmesini sağladı.

Spot altın, önceki seansta yüzde 0,7’lik bir artışın ardından bugün de sınırlı bir yükselişle güne başladı. Gümüş Çarşamba günkü yüzde 2,5’lik yükselişini korurken, platin ve paladyum yatay seyretti.