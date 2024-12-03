Külçe altın, Pazartesi günü güçlenen dolar nedeniyle yüzde 0,2 düştükten sonra ons başına yaklaşık 2.640 dolardan işlem gördü. Bu hafta sonu açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamları, Fed’in 18 Aralık’taki faiz oranı kararını etkileyebilir; swap piyasaları, merkez bankasının çeyrek puanlık bir indirim yapma olasılığının neredeyse yüzde 75 olduğunu fiyatlıyor. Daha düşük faiz oranları genellikle faiz getirmeyen altına fayda sağlar.

Değerli metal, Ekim ayının sonlarındaki rekor seviyeden itibaren yüzde 5 düştü, daha güçlü dolar ve Orta Doğu’daki güvenli liman talebini azaltan, azalan gerginliklerle baskılandı. Ancak bu yıl ABD’deki parasal gevşeme ve merkez bankası alımlarıyla yüzde 28’lik yükselişini sürdürüyor.

Altın, Singapur’da saat 08:19 itibarıyla ons başına yüzde 0,2 artarak 2.643,47 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Pazartesi günü yüzde 0,5 yükseldikten sonra yüzde 0,1 değer kazandı. Gümüş ve paladyum yükseldi, platin ise sabit kaldı.