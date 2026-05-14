Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatlerinde yer yer kısa süreli hafif sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, 14 – 20 Mayıs tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı. Buna göre, bölge bugün üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Süreç boyunca havanın bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinde yer yer kısa süreli hafif sağanak olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28 – 31, sahillerde 24 – 27 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, bugün ve yarın ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.