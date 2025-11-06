Külçe altın, çarşamba günü beklentileri aşan özel sektör istihdam verilerine rağmen yatırımcıların daha riskli varlıklardan uzak durmasıyla yüzde 1,2 artışla ons başına 3.980 doların hemen üzerinde tutundu.

ADP’nin çarşamba günkü raporuna göre ABD özel sektör istihdamı geçen ay 42 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi ise 28 bin artış yönündeydi. Güçlü istihdam piyasası genellikle faiz indirimlerinin olasılığını azaltır ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir.

Çarşamba günü hisse senetleri, piyasalarda değerlemelerin fazla yükselmiş olabileceği endişesiyle rekor seviyelerden geriledi.

Kitco Metals kıdemli analisti Jim Wyckoff “Hafta ortasında bir miktar güvenli liman talebi ortaya çıktı. Küresel hisse senedi piyasaları hala kırılgan; ABD hisse senetlerinin aşırı değerli olduğu ve bir yapay zeka (AI) hissesi balonu oluştuğu görüşleri gündemde” dedi.

Bu arada, ABD Merkez Bankası geçen hafta faiz indirimine gitmişti. Fed Başkanı Jerome Powell bunun yıl içindeki son indirim olabileceğini işaret etti. Piyasa katılımcıları, Aralık ayında bir indirim daha olma ihtimalini geçen haftaki %90’dan şimdi yaklaşık %63 olarak görüyor.

Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha iyi performans gösterir.

Gözler ayrıca çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinin yasallığına ilişkin yapacağı duruşmada olacak. Alt mahkeme, yönetimin acil durum yasası kapsamında bu vergileri uygulamakta yetkisini aştığına hükmetmişti.