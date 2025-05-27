Altın, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkilerinin iyileşebileceği beklentileriyle birlikte yatırımcıların güvenli limana olan talebi azalırken, düşüşte.

Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,4’lük bir kaybın ardından, ons başına yaklaşık 3.347 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brüksel’in, ABD ile transatlantik bir ticaret savaşı yaşanmasını önlemek amacıyla müzakereleri hızlandıracağını açıklamasının ardından her iki taraf da yaklaşımlarını yumuşattı. ABD Başkanı Donald Trump başlangıçta Avrupa Birliği’ni görüşmeleri geciktirmekle suçlamıştı.

Bazı ticaret ortaklarıyla müzakerelerde Beyaz Saray’ın ilerleme kaydediyor olabileceğine dair işaretler, altın gibi güvenli limanlara olan talebi zayıflattı. Bloomberg hesaplamalarına göre, altın destekli borsa yatırım fonları (ETF’ler), Nisan ortasında bir yılın zirvesine ulaştıktan sonra art arda beş haftadır çıkış yaşadı. Ancak piyasalar hâlâ bekle-gör modunda. Yatırımcılar, ABD’nin büyüyen bütçe açığı, devam eden ticaret görüşmeleri, Orta Doğu ve Ukrayna’daki kötüleşen çatışmalar gibi birçok riski değerlendiriyor.

Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 25’in üzerinde değer kazandı, ancak fiyatlar hâlen geçen ay görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 165 dolar aşağıda. Citigroup, kısa vadeli altın tahminini tekrar ons başına 3.500 dolara yükselterek, ticaret ve jeopolitik risklerin yeniden arttığı bu dönemde altının güvenli liman rolünü pekiştirdi.

Yatırımcılar ayrıca, Cuma günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın tercih ettiği enflasyon göstergesi, gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) için de hazırlık yapıyor.

Spot altın, Singapur saatiyle sabah 07:56 itibarıyla yüzde 0,1 artışla ons başına 3.344,65 dolara yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yatay seyretti. Platin, geçen hafta piyasadaki arz daralması işaretleriyle iki yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüşünü sürdürdü. Gümüş hafif gerilerken, paladyumda değişiklik olmadı.