Külçe altın, İran, Suriye ve Irak'taki patlamalara ilişkin doğrulanmamış haberlerin ardından yüzde 1,3 kadar yükseldi ve beşinci haftalık yükselişine yöneldi.

İran ile İsrail arasındaki söylem, geçen hafta sonu gerçekleşen insansız hava aracı ve füze saldırısından bu yana, İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya karşı uyarıda bulunması ve hedef alınması halinde aynı şekilde karşılık vermekle tehdit etmesiyle yoğunlaştı. Bu arada ABD itidal çağrısında bulundu.

Bu jeopolitik riskler, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce kat etmesi gereken bir yol olduğuna dair endişeleri körükleyen Perşembe günü istihdam verilerini büyük ölçüde dengeledi; bu görüş, bazı politika yapıcılar tarafından da paylaşılıyor. Faiz ödemeyen değerli metal için yüksek borçlanma maliyetleri genellikle olumsuzdur.

Küresel merkez bankalarından ve Çinli tüketicilerden gelen güçlü talep de geçen haftaki rekor seviyesine doğru yükselen külçeyi destekledi. Perşembe günkü veriler, İsviçre'den Çin'e yapılan ihracatın Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 31 arttığını gösterdi.

Spot altın Singapur saati ile 09:36'da yüzde 1,1 artışla ons başına 2.404,95 dolardan işlem görüyor.