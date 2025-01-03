Spot piyasalarda haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 662 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 29 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Bu hafta ABD’de gerçekleşen iki ölümcül saldırı, Donald Trump’ın bu ayın sonlarında Beyaz Saray’a resmen dönmesi öncesinde iç güvenlik endişelerini tetikleyerek piyasa kaygısını daha da artırdı.

Değerli metal geçen yıl üst üste rekorlar kırdı ve 2024’ü yaklaşık yüzde 27 yükselişle kapattı. Fiyatlar ABD parasal gevşemesi, güvenli liman talebi ve merkez bankalarının satın almasıyla yükseldi, ancak Donald Trump’ın seçilmesinin ardından doların güçlenmesiyle birlikte ralli son zamanlarda yavaşladı.

Dünya Altın Konseyi, fiyatların 2025’te büyüme ve enflasyon gibi değişkenler tarafından yumuşatılarak daha yavaş artacağını bekliyor.