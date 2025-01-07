Altın, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın genel tarifeler için planlarını yumuşatabileceği yönündeki haberleri yalanlamasıyla istikrarlı seyretti.

Altın, önceki iki seansta biraz daha düşük seviyelerde kapanış yaptıktan sonra ons başına 2.634 dolara yakın bir seviyede kaldı. Merakla beklenen politika hamleleriyle ilgili belirsizlik, Pazartesi günü 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirilerinin Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına yardımcı oldu, dolar ise düştü.

ABD’nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump, yardımcılarının her ülkeye uygulanacak ancak yalnızca kritik ithalatları kapsayacak gümrük vergisi planlarını araştırdıkları iddiasını yalanladı.

Altın, ABD’deki parasal genişlemesinin de etkisiyle rekor kırarak geçen yıl yüzde 27 arttı, ancak Trump’ın ABD seçim zaferinin doları desteklemesinin ardından yükseliş ivme kaybetti. Goldman Sachs, daha az Fed kesintisi beklentisiyle altın için 3 bin dolara ulaşma hedefini 2026 ortasına erteledi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:23’te ons başına yüzde 0,1 düşerek 2.633,61 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yüzde 0,6’lık bir kayıptan sonra sabit kaldı. Gümüş, paladyum ve platin sabit kaldı.

Yatırımcılar, ılımlı ancak yine de sağlıklı bir işgücü piyasası göstermesi beklenen Cuma günü yayınlanacak ABD istihdam raporunu bekliyor. Verilerin, enflasyonla ilgili yenilenen endişeler arasında Fed’in 2025’te faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimseyeceği görüşünü değiştirmesi pek olası değil. Fed’in Aralık toplantısının tutanakları da bu hafta yayınlanacak.