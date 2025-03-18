Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi rekor kırdı.

Güne pozitif başlayan ons altın, 3 bin 17 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 15 yükseliş kaydetti.

Gram altın 3 bin 551 lira, çeyrek altın ise 5 bin 826 lira ile zirveyi yeniledi.

Piyasalarda gözler Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar dikkatle izlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret ve gümrük vergisi politikalarının Fed kararlarını nasıl etkileyeceğine dair sinyaller aranacak.

ABD'den gelen ekonomik veriler de ekonomik büyüme dair endişeleri güçlendirdi. Perakende satışlar, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Jeopolitik cephede ise İsrail, Gazze Şeridi'nde bir hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 220 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Netanyahu ve hükümetinin ateşkesi bozmaya karar verdiğini ve rehineleri bilinmeyen bir duruma soktuğunu açıkladı.

Öte yandan Trump, dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD ve diğer yabancı gemileri hedef alan Yemen'deki Husi isyancıların bundan sonraki saldırılarından doğrudan İran'ın sorumlu tutulacağı uyarısında bulundu.