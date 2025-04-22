Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri ve küresel ticaretteki gerilimin etkisiyle rekor kırmaya devam etti.

Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 3 bin 500 doları test etti. Altın nisan ayının başından itibaren yüzde 11, yılbaşından itibaren yüzde 32 değer kazandı.

Altının soluksuz yükselişinde güvenli liman alımları etkili oldu.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Ons altındaki yükselişe paralel gram ve çeyrek fiyatlarında da rekor seviyeler görüldü. Gram altın, 4 bin 300 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın ise tarihinde ilk kez 7 bin lirayı aştı.

TRUMP-FED GERİLİMİ BÜYÜYOR

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik son çıkışında, Fed’in faiz oranlarını derhal düşürmek için harekete geçmemesi halinde ABD ekonomisinin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

ABD para politikasındaki siyasallaşma eğilimi, Fed'in güvenilirliğini zedeleme ve yatırımcıların ekonomiye olan güvenini sarsma potansiyeline ilişkin endişeleri artırdı.

ABD yönetiminin Powell'ı görevden alma seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açarken, bu durum doların değer kaybetmesine neden oluyor.

Dolar endeksi, son 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.