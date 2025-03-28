ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Perşembe günü kırılan rekoru geride bırakan değerli metal, üst üste dördüncü haftalık kazancına yöneldi.

Trump, Perşembe günü AB ve Kanada’nın ABD’ye ekonomik zarar vermek amacıyla birleşmesi halinde daha sert yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, otomobil ithalatına yönelik tarifeleri resmen onayladı. Piyasalar ayrıca 2 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni ticaret vergilerine hazırlanıyor. Beyaz Saray’ın “karşılıklı tarifeler” uygulamaya koyacağı belirtilse de planın tam kapsamı henüz netleşmedi.

Altın, bu yıl yaklaşık yüzde 16 değer kazandı ve en az 15 kez rekor seviyeye ulaştı. Merkez bankalarının yoğun alımları ve yatırımcıların güvenli liman varlıklara olan talebi, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarını desteklemeye devam etti. Bu faktörler, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın bu yıl yalnızca iki çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisine rağmen altını güçlü tutmaya yardımcı oldu. Düşük faiz oranları, faiz getirisi olmayan altını genellikle daha cazip hale getiriyor.

Büyük bankalar, altın için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu ons fiyat tahminini 3.300 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarından gelen yüksek talep ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişleri bu artışın temel nedenleri olarak gösterdi.

Öte yandan, gümüş 2012’den bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Singapur saatiyle 10:27 itibarıyla spot altın yüzde 0,6 artışla ons başına 3.076,92 dolardan işlem görürken, haftalık kazancını yüzde 1,8’e taşıdı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit kalırken, gümüş yatay seyretti, platin ve paladyum ise hafif yükseldi.