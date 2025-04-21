Külçe altın, ons başına 3.385 doların üzerine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda dolar, 2024 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Başkan Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı değerlendirdiği ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savunduğu bildirildi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, merkez bankası bağımsızlığını sınırlamaya yönelik girişimlere karşı uyarıda bulundu.

Oversea-Chinese Banking Stratejisti Christopher Wong, “Powell’ın görevden alınması, sadece merkez bankası bağımsızlığı ilkesini zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda ABD para politikasının siyasallaşma riskini artırır. Bu da piyasaları rahatsız eder” dedi. Wong’a göre, Fed’in güvenilirliği sorgulanırsa, dolara olan güven sarsılabilir ve altın dahil güvenli limanlara sermaye akışı hızlanabilir.

Altın bu yıl üst üste rekorlara imza attı. Ticaret savaşının piyasaları tedirgin etmesi riskli varlıklara olan ilgiyi azaltırken, yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirdi. Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklar art arda 12’inci haftadır yükseliyor. Aynı zamanda, merkez bankaları da rezervlerine altın ekleyerek küresel talebi destekliyor.

Çin, Pekin’in çıkarları pahasına yapılan herhangi bir anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu hafta açıklanacak olan IMF’nin revize edilmiş ekonomik tahminleri gibi veriler, küresel yavaşlama endişelerini pekiştirebilir.

Bu yılki yükselişin gücünden etkilenen bankalar, altının geleceği konusunda daha iyimser hale geldi. Goldman Sachs, 2025 yılının ortalarında altının 4 bin dolara ulaşabileceği tahmininde bulunuyor.

Spot altın, Singapur saatiyle 11:33’te yüzde 1,8 artarak 3.385,36 dolara kadar yükseldi ve 3.383,67 dolarda işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti. Gümüş, erken saatlerdeki düşüşünü tersine çevirerek yükseldi; platin yatay seyrederken, paladyum geriledi.