Bakan Altuğra, KVC Servisinin ameliyathane ve yoğun bakım servislerine dönüştürülmesi ile daha çağdaş ve modern koşullarda halkımıza hizmet sunulabileceğini söyledi.

Altuğra, daha önce 5 yataklı yoğun bakımla hizmet veren Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakımının, 8 yataklı yoğun bakımla yenilenerek daha modern cihazlarla hizmet vereceğini kaydetti.

KVC yoğun bakım servisinin devreye girmesiyle hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihleri, özel hastanelere sevkler gibi sorunların aşılacağını kaydetti.