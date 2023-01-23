Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, tüm vatandaşların ülkede sağlık hizmeti alması için altyapı çalışmaları yapıldığını açıkladı.

Ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti kimliği ve Türkiye- KKTC kimliği taşıyan insanların Türkiye’de yaşayan biri gibi orada sağlık hizmet almasının hedeflendiğini söyleyen Altuğra, Türkiye kimliği veya Türkiye- KKTC kimliği taşıyan kişi Türkiye’de hastaneye gittiğinde, sigorta primleri KKTC’de yatırılıyor ve provizyon onayı alınabiliyorsa oradaki vatandaş gibi muayene olabileceğini belirtti.

İkinci adımda ise Medula sistemini hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Altuğra, buna yönelik altyapı ve yasa geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Altuğra, Genel Sağlık Sigortası geçmeden önce bu imkanı sağlamak adına kaynağın arayışında olduklarını ifade etti.

İzlem Altuğra, ilaç sorununun global bir sorun olduğunu, yazışma prensibiyle bazı ecza depolarına ilaçların gelmeye başlayacağını söyledi.