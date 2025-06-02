Haber: Pelin Yükselay

Öğrencilerin ilk olarak nerede ve nasıl okumak istediklerine karar vermeleri gerektiğinin altını çizen Altuntaş, bu cevabı verdikten sonra öğrencinin mesleğim geleceğim, geleceğim mesleğim mottosuyla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin ilk olarak tercih etmek istedikleri üniversiteyi detaylı incelemesi gerektiğine vurgu yapan Altuntaş, “yurt var mı bakmalılar, barınma çok önemli bir detay. Üniversitenin öğretim üyeleri ile görüşmeliler, mevcut eğitimi görmeliler. Simülasyon eğitimlerine katılmalılar. Bunun yanında derslerine bakmalılar, güncel dersleri var mı, uygulama yoğunluğu fazla olan üniversiteleri tercih etmeliler. Yurt dışı eğitim olanağı örneğin ERASMUS sağlıyor mu bunlara bakmalılar. Öğrenciler artık proje yapmak istiyor, proje yapma imkanı var mı? Laboratuvar alt yapısı var mı? Bunlar kritik noktalar ve en önemlisi kendi istedikleri bölümü tercih etmeliler” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler yapay zeka ve bilgisayar mühendisliği alanlarına yöneliyor”

Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Akademisyeni Profesör Doktor Mehmet Altuntaş, öğrencilerin son yıllarda yapay zeka ve bilgisayar mühendisliği alanlarına yöneldiğini kaydetti.

“2025-2026 yılında müfredatlarımızda yeni düzenlemelere gidiyoruz”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin 2025-2026 yılında müfredatlarında yeni düzenlemelere gittiğini anlatan Profesör Doktor Mehmet Altuntaş YÖDAK ile beraber hareket ettiklerinin altını çizdi. Altuntaş mesleki İngilizce eğitiminin önemine değinerek, sağlık teknolojileri eğitimleri alanında da yeni düzenlemeler yaptıklarını anlattı. Altuntaş, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin yeni müfredatları ile eğitime başlayacaklarını kaydetti.

“İlk sigortam üniversitemden projesi başlatıyoruz”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin İlk Sigortam Üniversitemden projesi başlattığını da kaydeden Altuntaş, projeyle ilgili detayları paylaştı.

Altuntaş, şunları kaydetti:

“Yedi yarı yıl üniversite eğitimi vereceğiz 8’inci yarı yıl mesleki uygulama yani öğrencinin staj yapmasını sağlayacağız. Eğer öğrenci eğitiminin bir kısmını sahada geçirdiyse o öğrencinin işe alınma oranı çok daha yüksek. Biz sigortasını yapacağız öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vereceğiz. Stajdan sonra öğrencilerimizin büyük bir kısmının mevcut işletmelerde istihdamlarını sağlayacağız.”

“Öğrencilerimizi kendi kliniklerimizde istihdam edeceğiz”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin adanın en büyük kliniklerine ve Diş Sağlığı Fakültesine sahip olduğunu anlatan Profesör Doktor Mehmet Altuntaş, “Öğrencilerimizin Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitimleri 5 yıl sürüyor. Öğrencilerimizi biz mezun olduktan sonra kendi polikliniklerimizde istihdam edeceğiz. 9 yarı yıl eğitim verdikten sonra 10’uncu yarı yılda kliniklerde staj olanağı sağlayacağız. Mezuniyet sonrasında ise sigortalarını yaparak işe alımlarını yapacağız” diye konuştu.

“Bizi tercih edin ya da etmeyin tüm öğrencilere rehberlik yapıyoruz”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Akademisyeni Profesör Doktor Mehmet Altuntaş, “Bizim üniversitemiz tercih edilsin ya da edilmesin biz tüm öğrencilere rehberlik yapıyoruz” diyerek, öğrencilere üniversitelerle ve bölümlerle ilgili bilgiler verdiklerini anlattı. Öğrencilere ilk olarak tarama yaptıklarını dile getiren Altuntaş, bu tarama sonucunda öğrencinin mezun olduktan sonra tam olarak ne yapmak istediğine karar verildiğini belirterek burada kritik sorunun “Mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorsunuz?” sorusu olduğunu kaydetti.

“Mezuniyetten sonra MBA eğitimi sunacağız”

KKTC vatandaşı öğrencilere mezuniyet sonrası MBA eğitimi sunacaklarını belirten Altuntaş, şunları kaydetti:

“Eğer siz KKTC vatandaşı olarak gelip Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde bir bölüm okursanız biz mezuniyette sizlere MBA eğitimi veriyoruz. MBA, Tezsiz yüksek lisans programı demek. Bu program pazarlama, finansman yönetim, üretim planlaması eğitimlerini içeriyor. Amaç kişinin kendi işletmesini en etkin bir şekilde yönetmesi” ifadesini kullandı.