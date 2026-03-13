“Yapay Zekâ: Madalyonun İki Yüzü” başlıklı etkinlikte DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıltan Bitirim, yapay zekânın günlük yaşamımızdaki görünmez etkilerini ve beraberinde getirdiği etik soruları katılımcılarla etkileşimli bir şekilde ele aldı.

Etkinlikte yapay zekânın günlük yaşamın pek çok alanında fark edilmeden kullanılan bir teknoloji hâline geldiği vurgulandı. Akıllı telefonların yüz tanıma sistemlerinden navigasyon uygulamalarına, bankacılık işlemlerinden sağlık alanındaki tanı destek sistemlerine kadar birçok örnek üzerinden yapay zekânın yaşamın farklı noktalarındaki rolü anlatıldı.

Ayrıca yapay zekânın sağladığı kolaylıkların yanında mahremiyet, veri güvenliği, algoritmik önyargılar ve teknolojinin insan kararları üzerindeki etkileri de tartışıldı. Doç. Dr. Bitirim, teknolojinin bir araç olduğunu belirterek yapay zekânın bir “kaptan” değil, insanın kararlarını destekleyen bir “yardımcı pilot” olması gerektiğini ifade etti.

Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar da tartışmaya aktif biçimde katılarak sorular yöneltti.

Programın merkezinde ise şu soru yer aldı: “Teknoloji bizi mi yönetecek, yoksa biz mi teknolojiyi yöneteceğiz?” Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, Bilim Kafe’nin bilimi akademi dışındaki mekânlarda toplumla buluşturma fikrinin güzel bir örneğini oluşturdu.

DAÜ Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin önümüzdeki günlerde farklı bilimsel konularla devam etmesi planlanıyor.