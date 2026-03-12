Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi Seyed Artin Sadeghzadeh, geliştirdiği yenilikçi projelerle uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atarak DAÜ’yü gururlandırıyor. İnsan yaşamının korunması, toplumsal güvenliğin artırılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi gibi yüksek toplumsal fayda hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüten Sadeghzadeh, farklı uluslararası platformlarda elde ettiği ödüllerle dikkat çekiyor.

BRONZ VE ALTIN MADAYA İLE ÖDÜLLERNDİRİLDİ

Sadeghzadeh’in geliştirdiği “The Intelligent Control Device for the Temperature Inside the Car” başlıklı buluşu, araç içerisinde unutulan çocuklar veya evcil hayvanlar nedeniyle oluşabilecek ölümcül sıcaklık artışlarını önlemeyi amaçlıyor. Söz konusu proje, 2022 yılında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen iENA – Uluslararası Fikirler, Buluşlar ve Yeni Ürünler Fuarı kapsamında bronz madalya ile ödüllendirildi. Aynı buluş, Güney Kore’nin Seul kentinde gerçekleştirilen 2022 Seoul International Invention Fair’da altın madalya kazanırken, Polonya’dan altın madalya ve Almanya’dan bronz madalya ile de takdir edildi. Ayrıca Tayland Ulusal Araştırma Konseyi tarafından “En İyi Uluslararası Buluş ve Yenilik” ödülüne layık görülerek yılın en başarılı uluslararası buluşlarından biri olarak onurlandırıldı.

GÜMÜŞ MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sadeghzadeh’in bir diğer önemli projesi olan “Smart Green Sunshade for Cars”, araç içi ve dışı sıcaklık farkından yararlanarak termoelektrik etki yoluyla elektrik üretmeyi hedefleyen çevre dostu bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Söz konusu buluş, 2022 yılında Cenevre’de düzenlenen uluslararası organizasyonda gümüş madalya ile ödüllendirilirken, aynı yıl gerçekleştirilen iENA 2022 kapsamında da başarı belgesi almaya hak kazandı. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik bu yaklaşım, sürdürülebilirlik perspektifiyle geliştirilen yenilikçi bir mühendislik çözümü olarak değerlendiriliyor.

ALTIN MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sadeghzadeh’in “Cross Guardian” adlı üçüncü buluşu ise hemzemin geçitlerde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik akıllı bir güvenlik sistemi olarak tasarlandı. Sistem, bariyerler arasında sıkışan araçları tespit edebilmekte, acil durumlarda bariyerleri otomatik olarak açabilmekte ve RF tabanlı bir uyarı mekanizması ile tren makinistini bilgilendirerek çarpışma riskini azaltmayı amaçlıyor. Söz konusu proje, 2025 yılında İsviçre’de düzenlenen IFIA Uluslararası Buluş ve Yenilik Yarışması’nda altın madalya ile ödüllendirildi.

ULUSLARARASI BULUŞÇULAR FEDERASYONU'NDAN "INV" UNVANI

Uluslararası Buluşçular Federasyonu (IFIA) tarafından başarıları resmi olarak tanınan Sadeghzadeh’e ayrıca “INV” unvanı verildi. Bu unvan, IFIA tarafından belirli kriterleri sağlayan seçkin mucitlere takdim ediliyor.

SEYED ARTİN SADEGHZADEH

Akademik altyapısını matematik eğitimi ile güçlendiren Sadeghzadeh, lise yıllarında Ulusal Nanofizik Olimpiyatı’na katılmış olup siber güvenlik, programlama, lineer cebir ve olasılık alanlarında uluslararası sertifika programlarını tamamladı. Disiplinlerarası düşünce yapısına sahip olan genç araştırmacı felsefe, mantık, siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih alanlarında aktif okuma ve araştırmalar yürütmekte, ayrıca müzik ile matematik arasındaki yapısal ilişkileri incelemektedir.

Seyed Artin Sadeghzadeh, bilimsel merakını toplumsal sorumluluk bilinciyle birleştiren yaklaşımı sayesinde uluslararası platformlarda elde ettiği ödüllerle dikkat çeken ve gelecekte daha kapsamlı araştırma ve yenilik projeleri üretmesi beklenen genç bir araştırmacı ve mucit olarak öne çıkmaktadır.