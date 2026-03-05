AB Burs Programı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 2007’den bu yana 2 bin 450’den fazla Kıbrıslı Türk’ün yararlandığı programının 2026/2027 akademik yılı kapsamında; Lisans, Lisansüstü ve Kısa Dönemli Eğitim Programı başvurularının açık olduğu bildirildi.

Açıklamada, özellikle çalışan profesyonellere hitap eden Kısa Dönemli Eğitim Programları (STP) kategorisinde Avrupa’da 2 ile 6 ay süren mesleki eğitim, staj, araştırma, doktora sonrası eğitim ve AB resmi dil kurslarına katılım olanağı sunulduğu kaydedildi.

STP programlarının kariyerini ilerletmek, uzmanlığını derinleştirmek ve uluslararası deneyim kazanmak isteyenler için bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, bursiyerlere okul harcı, yaşam ödeneği ve seyahat masrafları için destek sağlandığı; burs desteğinin program süresi ve gidilecek ülkeye bağlı olarak 4 bin 700 ile 13 bin 900 euro arasında değiştiği ifade edildi.

Yazılı sınavların nisan ayında yapılacağı ve sonuçların temmuz ayı başında açıklanacağı bildirilen açıklamada, detaylı bilgi ve başvuru için www.euburs.eu adresi ile 0392 444 28 77 numaralı telefonun kullanılabileceği belirtildi.