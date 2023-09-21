Sağlık Bakanlığı, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Alzheimer hastalığının bilişsel (kognitif) bozukluk, duygusal ve davranışlardaki değişiklikler, fiziksel ve işlevsel gerilemeler ve neticede beyin fonksiyonlarındaki bozukluklardan dolayı oluşan zihinsel işlevlerde gerileme, davranış problemleri ve işlevsellikte azalma ile giden dejeneratif bir hastalık olduğu kaydedilen mesajda 65 yaşın üzerindeki bireylerde yüzde 3 ile yüzde 11 arasında görülen Alzheimer hastalığının, 85 yaşın üzerindeki bireylerde yüzde 20 ile yüzde 47 oranında görülme sıklığına sahip olduğu belirtildi.

Dünyanın farklı yerlerinde yapılan çalışmaların ışığında, 65 ile 85 yaşları arasında hastalığın görülme yoğunluğunun her beş yılda bir iki katına çıktığı ifade edilen mesajda Alzheimer riskini artıran en önemli etkenin yaşın ilerlemesi olduğu vurgulandı.

“Bu duruma genetik etkilerin de eklenmesiyle yaşlanan bireyin Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalinin yükseldiği görülmektedir” denilen açıklamada Alzheimer hastalığında erken dönemde görülebilecek bazı bulgular olduğu, bu bulgular fark edildiğinde doktora başvurulması gerektiği kaydedildi.

Mesajda Alzheimer hastalığının ilk 10 belirtisi şöyle sıralandı: “Unutkanlık, yol bulma sorunları, zaman şaşırma, kelime haznesinin azalması, karar verme sorunları, muhakeme yeteneğinin kaybolması, kişilik ve huy değişiklikleri, çeşitli davranış değişiklikleri, olaylara ilgi azalması, günlük yaşam becerilerini yerine getirmekte güçlük”

Zihinsel belirtilerin “unutkanlık, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yer, yön veya zaman bulgusunda bozulma, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü” olarak sıralanan mesajda , ruhsal belirtilerin ise “huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, amaçsız dolaşma ve endişe” olduğu vurgulandı.

Demansın (bunama), unutkanlığı ortaya çıkaran hastalıkların genel adı olduğu Demans hastalıklarının tümünün beyinde hücre ölümlerine sebep olarak hastalıklara özgü semptomları ortaya çıkardığı anlatılan mesajda şunlar kaydedildi:

“Alzheimer hastalığı ise en fazla tespit edilen demans (bunama) hastalıklarından biridir, genellikle unutkanlık, davranış bozukluğu, kafa karışıklığıyla başlayan ve demansa neden olan hastalıklar arasında en sık görülen türdür. Nörolojik başvurularda hasta şikâyetlerinden dörtte birini unutkanlık oluşturmaktadır. Fakat her unutkanlık Alzheimer olmayabilir. Bunun tespiti ve ayırımı için kan testleri, beyin görüntülemeleri, nöropsikolojik değerlendirmeler ve klinik muayene eşliğinde tanı konulur. Eğer kendinizin ya da yakınınızdaki bir kişinin demansı olduğunu düşünüyorsanız hekiminizle iletişime geçmelisiniz”