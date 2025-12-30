Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yapımı süren Alayköy İlkokulu’ndaki 4 yeni derslikte çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, sınıfların seramik döşemelerinin tamamlandığını ve üçüncü el sıva çalışmalarının bitirildiğini ifade etti.

Alayköy Açık Hava Düğün ve Festival Alanı projesinde temellerin atıldığını kaydeden Amcaoğlu, projenin artık yerinde ve gözle görülür şekilde ilerlediğini söyledi.

Alayköy Spor Tesisleri’nde ise tribün yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Amcaoğlu, Alayköy’de durmak olmadığını; eğitimde, sosyal yaşamda ve sporda çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade etti.