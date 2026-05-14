Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, yoğun yağışların ardından özellikle ana drenaj hatlarında ihtiyaç duyulan çalışmaları ilk sıralara aldıklarını söyledi.

Soylu ve Çamlıbel sokaklardaki yağmur suyu drenaj hattı çalışmasının sürdüğünü ifade eden Amcaoğlu, Soylu Sokak’taki çalışmanın, Gümüş Sokak (Onan Ltd. bölgesi) üzerinden gelen ana drenaj hatlarından biri olması nedeniyle önem taşıdığını kaydetti.

Bölgede uzun yıllar içinde oluşan parselasyonlarla eksik hattın tamamlanmasının elzem hale geldiğini belirten Amcaoğlu, büz döşeme çalışmasının da sürdüğünü ifade etti.

Drenaj altyapısının yenilendiğini, çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarının da eş zamanlı yapıldığını kaydeden Hüseyin Amcaoğlu, “İhtiyaç duyulan her noktada altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.