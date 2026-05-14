Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Kıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in hazırlayıp sunduğu programda ekonomi, çalışma hayatı, kamu maliyesi, hayat pahalılığı, akaryakıt politikaları ve hükümetin sosyal destek uygulamalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık dört yıldır görevde bulunan hükümetin pandemi, deprem, savaşlar ve küresel ekonomik krizlerin gölgesinde ülkeyi yönetmeye çalıştığını ifade eden Üstel, tüm olumsuz şartlara rağmen çalışanların maaşlarını koruduklarını, özel sektörü desteklediklerini ve vatandaşın alım gücünü muhafaza etmeye yönelik politikalar uyguladıklarını söyledi.

Program boyunca özellikle maaş politikaları, hayat pahalılığı ödemeleri, kamu maliyesinde planlanan düzenlemeler ve akaryakıt fiyatlarına yönelik uygulamalar üzerinde duran Üstel, hükümetin halkı ekonomik olarak korumayı temel öncelik olarak gördüğünü kaydetti.

“UBP hükümetleri halkı maaş kuyruklarına düşürmedi”

Konuşmasında geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizlere de değinen Üstel, Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin bugüne kadar çalışanları ve emeklileri mağdur edecek bir anlayış içerisinde hareket etmediğini savundu.

Ülkenin farklı dönemlerde ciddi ekonomik darboğazlardan geçtiğini belirten Üstel, buna rağmen maaş ödemelerinde aksama yaşanmaması için büyük mücadele verdiklerini ifade etti.

Üstel, “UBP hükümetleri halkı maaş kuyruklarına düşürmedi. İnsanlarımızın maaşını zamanında alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Biz göreve geldiğimizde dünyada pandemi vardı. Ardından savaşlar başladı, enerji fiyatları yükseldi, enflasyon arttı. Tüm bunlara rağmen çalışanlarımızı korumaya çalıştık” dedi.

Pandemi sürecinde ekonominin büyük baskı altına girdiğini anlatan Üstel, özellikle turizm, yükseköğrenim ve hizmet sektörlerinde ciddi daralmalar yaşandığını ancak hükümetin destek politikalarıyla birçok işletmenin ayakta tutulduğunu söyledi.

Ekonomik istikrarın korunmasının kolay olmadığını dile getiren Üstel, hükümetin bir yandan maaş ödemelerini sürdürürken diğer yandan sosyal destekleri de artırdığını belirtti.

“Hayat pahalılığı neyse çalışanlara yansıttık”

Programda hayat pahalılığı uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Üstel, çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmemesi için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Hayat pahalılığı oranlarının maaşlara yansıtılması konusunda hükümetin kararlı davrandığını belirten Üstel, kamu çalışanlarının alım gücünün korunması amacıyla bütçenin zorlandığını söyledi.

Üstel, “Hayat pahalılığı neyse çalışanlara yansıttık. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumak için elimizden geleni yaptık. Dünyada ekonomik krizler yaşanırken, birçok ülkede maaşlar baskı altına alınırken biz çalışanlarımızın yanında durduk” diye konuştu.

Hayat pahalılığı uygulamalarının yalnızca kamu çalışanları açısından değil, piyasa dengeleri bakımından da önemli olduğunu dile getiren Üstel, maaşların korunmasının iç piyasadaki hareketliliğin devam etmesine katkı sağladığını ifade etti.

Üstel, ekonomik sıkıntılara rağmen sosyal devlet anlayışından vazgeçmediklerini vurgulayarak, çalışanların gelir seviyesini korumanın hükümetin temel politikalarından biri olduğunu kaydetti.

Kesinti önerisi gündemi

Programın dikkat çeken başlıklarından biri de kamu maliyesine yönelik planlanan düzenlemeler oldu.

Başbakan Üstel, ekonomik yükün toplumun dar gelirli kesimlerinin üzerine bırakılmaması gerektiğini belirterek, siyasiler ve siyasi atamalar üzerinden maaş kesintisi yapılmasına yönelik önerileri gündeme getirdi.

Üstel, “Siyasilerden yüzde 10, siyasi atamalardan yüzde 5 kesinti yapılması yönünde öneriler ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Yapılacak olası düzenlemelerin düşük gelirli vatandaşları desteklemeyi amaçladığını söyleyen Üstel, bu konuda sosyal adalet anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Üstel, “Kesinti asgari ücretin altında geliri olanlara aktarılacak. Biz burada vatandaşımızı düşünmek zorundayız. Dar gelirliyi koruyacak bir sistemi oluşturmak istiyoruz” dedi.

Ekonomik yükün toplumun en kırılgan kesimlerine yansıtılmasının doğru olmayacağını ifade eden Üstel, kamu yönetiminde fedakarlığın üst kademelerden başlaması gerektiğini söyledi.

Üstel, hükümetin toplumun her kesimini dinleyerek hareket ettiğini ve sosyal dengeyi koruyacak adımlar üzerinde çalıştığını kaydetti.

“Güneye giden çalışan sayısı üçte bire düştü”

Çalışma hayatı ve istihdam politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, geçmiş yıllarda Güney Kıbrıs’ta çalışmayı tercih eden vatandaş sayısının son dönemde önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Hükümetin uyguladığı destek politikaları ve ücret artışlarının etkisiyle ülkede çalışma koşullarının daha cazip hale geldiğini savunan Üstel, “Güneye giden çalışan sayısı üçte bire düştü” dedi.

Özellikle özel sektöre yönelik prim destekleri ve teşviklerin iş gücü piyasasına olumlu katkı sağladığını ifade eden Üstel, kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Üstel, ekonomik şartların iyileştirilmesiyle birlikte vatandaşların kendi ülkelerinde çalışma imkanını daha fazla tercih etmeye başladığını söyledi.

Hükümetin üretim, yatırım ve istihdamı artıracak projelere ağırlık verdiğini anlatan Üstel, işverenlerin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla çeşitli destek paketlerinin uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Özel sektöre destek mesajı

Programda özel sektöre yönelik destekler hakkında da bilgi veren Başbakan Üstel, işletmelerin ayakta tutulmasının ekonomi açısından hayati önemde olduğunu kaydetti.

Özel sektörün güçlenmesinin istihdamın korunması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Üstel, sosyal sigorta prim destekleriyle birçok işletmenin rahatlatıldığını söyledi.

Üstel, hükümetin özellikle kadın çalışanların istihdamına yönelik önemli teşvikler sunduğunu belirterek, iş dünyasının üretim kapasitesini artırmak amacıyla destek politikalarının devam edeceğini kaydetti.

Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için kamu ve özel sektörün birlikte güçlenmesi gerektiğini ifade eden Üstel, hükümetin üretim odaklı bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Akaryakıt politikası

Başbakan Üstel’in programdaki önemli başlıklarından biri de akaryakıt fiyatları oldu.

Küresel enerji krizleri nedeniyle petrol fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını hatırlatan Üstel, hükümetin vatandaşın alım gücünü korumak amacıyla önemli fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Üstel, “Akaryakıtta vergi gelirinden vazgeçtik, zammı piyasaya yansıtmadık” dedi.

Devletin ciddi vergi kaybını göze aldığını ifade eden Üstel, piyasadaki fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Akaryakıt fiyatlarının birçok sektörü doğrudan etkilediğini dile getiren Üstel, ulaşım maliyetleri üzerinden tüm ürün fiyatlarının yükselmemesi için kontrollü bir politika izlendiğini kaydetti.

Üstel, hükümetin ekonomik dengeleri korumaya yönelik müdahalelerde bulunmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşın günlük yaşamını zorlaştıracak ani fiyat artışlarının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

Belediyeler reformuna değindi

Programda yerel yönetim reformuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, belediyelerin mali yapısını güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi.

Belediye reformunun başlangıçta eleştirilmesine rağmen bugün olumlu sonuçlarının görüldüğünü ifade eden Üstel, birçok belediyenin artık daha güçlü bir mali yapıya kavuştuğunu savundu.

Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesinin artırıldığını belirten Üstel, reformların uzun vadede ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda da açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, Ankara ile her alanda yakın iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Altyapı yatırımları, ekonomik destekler ve kalkınma projeleri konusunda Türkiye’nin desteğinin sürdüğünü ifade eden Üstel, hükümetin Türkiye ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstel, ekonomik istikrarın korunması açısından Türkiye ile yürütülen iş birliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

“UBP iktidar partisidir”

Programın sonunda siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin ülkenin en büyük siyasi hareketlerinden biri olduğunu ifade etti.

UBP’nin geçmişten bugüne devlet yönetiminde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Üstel, partinin halktan aldığı destekle yoluna devam ettiğini söyledi.

Üstel, “UBP iktidar partisidir, iktidarı bırakıp gitmez” dedi.

Hükümetin önümüzdeki süreçte ekonomik reformlara ve sosyal destek politikalarına devam edeceğini ifade eden Üstel, halkın refah seviyesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Program boyunca ekonomik gelişmeler, kamu maliyesi, çalışma hayatı, sosyal destekler ve siyasi gündeme ilişkin çok sayıda değerlendirmede bulunan Üstel, hükümetin temel önceliğinin vatandaşın alım gücünü korumak ve ekonomik istikrarı sürdürmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi