DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ 28'inci Bahar Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Korteje DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici de katıldı.

Kortej yürüyüşünün sonunda yaptığı konuşmada DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’de farklı ülkelerden, kültürlerden ve coğrafyalardan gelen öğrencilerin büyük bir aile oluşturduğunu, bu çeşitliliğin üniversitenin en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Kılıç, DAÜ’nün her bir üyesiyle güçlü ve bütüncül bir aile yapısına sahip olduğunu belirtti.

Festival kapsamında basketbol müsabakaları, fonksiyonel antrenman gösterisi, spinbike gösterisi, plaj voleybolu, plaj tenisi ve futbol karşılaşmaları da düzenlendi. Yasin Düşüner Stadyumu’nda dün gece Dolu Kadehi Ters Tut sahneye çıkt. DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu konser sonunda müzik grubuna teşekkür plaketi takdim etti.

Festival kapsamında yarın 20.30’da Yasin Düşüner Stadyumu’nda Emre Kula, ardından Gripin sahne alacak; 16 Mayıs Cumartesi günü DAÜ Beach Club'ta, beyaz kıyafet konseptiyle "EMU Music & Color Fest" yer alacak, etkinlikte Bunfyah konser verecek.