GÜNDEM ÖZEL

Yol aydınlatma sorunuyla ilgili konuşan Hüseyin Amcaoğlu, anayollarda aydınlatma noktasında ciddi sıkıntılar bulunduğuna vurgu yaparak, bu sıkıntıların yer altı hatlarından kaynaklandığını kaydetti.

Amcaoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ana yollar ve ana yollardaki aydınlatma sayaçlarının sahibi Karayolları Dairesi’dir. Dairenin eleman ve araç-gereç anlamında çok bir manevra kabiliyeti yok. Bu sıkıntılarda iş birliği gerekiyor. Girne-Lefkoşa anayolunu gördünüz, nasıl aydınlattık, Murat Şenkul başkan, Gönyeli Belediyesi, Karayolları hep birlikte çalışarak yolu aydınlattık. Bunu yaptık ama şu an bakım-onarım gerekiyor. Şimdi bakarsanız belki de ışıkların yarısı yanmaz. Anayollarda ciddi sıkıntılar var. Zamanında bu yollar yapılırken, yer altı hatlarına ciddi zararlar verildi. Sorun lambalarda değil, yer altı hatlarında. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Burada da yetki karmaşası mevcut. Topu herkes birbirine atmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Başbakanlık önderliğinde çalışma planı hazırlandı”

Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki aydınlatma sorunu için Karayolları, KIB-TEK ve Gönyeli Belediyesi’nin ortak çalıştığını kaydeden Amcaoğlu, sorunun giderildiğini hatırlattı, ‘Bundan sonrası için sistem kurulması lazım’ diye konuştu. Tüm bunların Başbakanlık önderliğinde yapılan toplantılarda ele alındığını da anlatan Amcaoğlu, “tüm birimler ortak bir çalışma yaparak KIB-TEK, Karayolları ve belediyeler de dahil, yollarda gerekli çalışmaları yapacak” diye konuştu.

“Yayaların bariyerler üzerinden geçmesini engellemek için panel yapılacak”

Yollarda temizlik bakım çalışmasını belediyelerin yapacağını, bunun yanında bariyerlerden yaya geçidini engellemek için de belli noktalara paneller yapacaklarını anlatan Amcaoğlu, üst geçit çalışmaları olduğunu da belirtti.

“Belediyelerin güçlü olması merkezi yönetimin yükünü hafifletiyor”

Merkezi Yönetim ile yerel yönetimin kopuk olamayacağını belirten Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyelerin güçlü olmasının merkezi yönetimin yükünü hafiflettiğini kaydetti. Yollardaki sorunlar konusunda ‘Yetki kimde?’ karmaşasının sona ermesi için yasal çalışmalar yapıldığını anlatan Amcaoğlu, yerel yönetimlerin ülke için önemine vurgu yaptı.

Belediyeler Birliği’nde önemli toplantı…

Belediyeler Birliği’nde yol aydınlatmaları konusunda toplantı yapıldığını da hatırlatan Amcaoğlu, toplantının detaylarını anlattı.

Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Kent içi aydınlatmalarda sorumluluğu KIB-Tek üstlenecek bizde araç gereç desteği sağlayacağız. KIB-TEK tarafından belediyelere ödenmesi gereken bir ücret var, o da kısa zamanda belediyelere aktarılacak. Aynı zamanda sabit radar cezalarından gelen miktarın bir kısmı belediyelere verilecek. Bu kaynakla da belediyeler yol temizliğini üstlenecek.”